Министр обороны США – иранские ракеты могут нанести удар по Лондону

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что иранские ракеты могут нанести удар по Лондону.

Ранее израильские военные заявляли, что ракеты, выпущенные из Ирана, могут достигать дальности около 4000 км, что представляет угрозу для многих стран Европы, Азии и Африки.

Выступая вчера на заседании кабинета министров, Хегсет сказал: «Два дня назад они (Иран) выпустили две неудачные ракеты по цели, находящейся в 4000 км от них. Годами они говорили миру, что дальность действия их ракет составляет всего две тысячи километров. Неожиданно. Иран снова лжет».

«И всему миру я говорю: Лондон находится в 4000 км от Ирана. Вашингтон находится в 3300 км от Венесуэлы, еще одной страны, в отношении которой президент Трамп что-то сделал, и которая долгое время сотрудничала с Ираном. Значит, вы утверждаете, что Иран не представляет угрозы для мира или для США? Президент Трамп знает лучше», – добавил Хегсет.

Министры британского правительства ранее заявляли, что «нет конкретной оценки» того, что Иран способен нанести удар по Великобритании.

Лондон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube