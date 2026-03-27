ВСУ ударили беспилотниками по двум школам в Херсонской области

Украинские войска атаковали дронами две школы в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Под удар попали учебные заведения в Новой Маячке Алешкинского округа и Михайловке Скадовского округа.

«В обоих случаях дети и персонал были заранее выведены из зданий. Пострадавших нет», – уточнил Сальдо в Max.

Кроме того, в Каховке в результате атаки беспилотника поврежден и загорелся газопровод, добавил губернатор.

Также в результате сбросов с БПЛА повреждены частные дома в Новой Каховке, Раденске и Костогрызове. Всего обстрелам и ударам беспилотников за минувшие сутки подверглись 24 населенных пункта Херсонской области.

Геническ, Наталья Петрова

