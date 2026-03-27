В Астрахани главу спорторганизации задержали за поддержку экстремистов

В Астраханской области задержали руководителя спортивной организации, подозреваемого в финансировании экстремистов. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
По данным спецслужб, мужчина совершил шесть денежных переводов на счета в иностранном банке, открытые некоммерческой организацией, которая признана экстремистской и запрещена законом в РФ.
Уголовное дело было возбуждено по статье о предоставлении средств с целью обеспечения экстремистской деятельности.
Отмечается, что задержанный признал вину. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
Астрахань, Зоя Осколкова
