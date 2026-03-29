В Чечне введен режим ЧС из-за сильных дождей

На территории Чечни введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за сильных дождей. Об этом сообщает администрация главы и правительства республики.

Накануне в Чечне отмечались сильные осадки с повышением уровня воды в реках и сходом селей. Из-за сильных дождей и ветра в части Чечни было нарушено электроснабжение. За период ненастья в республике подтоплено 1817 домов и придворовых территорий на территории 18 населенных пунктов, размыто 28 дорог, повреждено 17 мостов, 5 газопроводов и 6 трансформаторов.

Аналогичная погодная ситуация складывается также в других республиках Северного Кавказа. В частности, в Дагестане в результате непогода без света на пике оставались почти 500 тысяч абонентов, в республике разрушены два железнодорожных моста и закрыты автодороги из-за сильных потоков воды. Самая сложная обстановка была в Махачкале и Каспийске. В результате сильных осадков на территории республики предварительно остаются подтопленными 760 жилых домов и 950 придворных участков. Эвакуированы 3338 человек, из них 1033 детей

Грозный, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

