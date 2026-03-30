В Италии из музея украдены картины Ренуара, Матисса и Сезанна

В марте из музея недалеко от Пармы на севере Италии были украдены три картины Ренуара, Сезанна и Матисса, но известно о ЧП стало только в воскресенье, 29 марта.

Представитель карабинеров сообщил агентству AFP, подтвердив информацию, полученную от общественного телеканала Rai, что четверо человек в масках проникли на виллу Фонда Магнани Рокка в Мамиано-ди-Траверсетоло и похитили картины в ночь с воскресенья, 22 марта, на понедельник, 23 марта.

По данным карабинеров, воры взломали главные ворота и украли три картины. Затем они скрылись через территорию музея.

Согласно сообщениям итальянской прессы, воры украли картину Огюста Ренуара «Рыба» (поздний труд, 1917), натюрморт с вишнями (1885-1887) Поля Сезанна и «Одалиску на террасе» (1922) Анри Матисса.

Представитель полиции заявил, что карабинеры проводят расследование и изучают записи с камер видеонаблюдения музея, а также близлежащих домов и предприятий.

В коллекции Фонда Магнани-Рокка хранится собрание искусствоведа Луиджи Магнани (1906-1984), в которое также входят работы Дюрера, Рубенса, Ван Дейка, Гойи, Моне и итальянского художника Джорджо Моранди.

Парма, Елена Васильева

