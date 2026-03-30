В Красноярске школьница пострадала при падении лифта с 14-го этажа

В Красноярске школьница получила травмы во время падения лифта. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел в доме на улице 1-я Хабаровская. 15-летняя девочка находилась в лифте, когда кабина сорвалась с 14-го этажа и резко полетела вниз. Лифт остановился на восьмом этаже.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью, в настоящее время она находится в больнице. По оценкам врачей, жизнь подростка вне опасности.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Красноярск, Зоя Осколкова

