Энергодар вновь обесточен из-за обстрела ВСУ

Энергодар в Запорожской области остался без света после очередного артиллерийского удара ВСУ по городу – спутнику Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Энергодара Максим Пухов.
«Очередной артиллерийский удар по Энергодару. Отключено электроснабжение», – написал он в своем телеграм-канале.
Глава города добавил, что характер повреждений электротехнического оборудования уточняется.
29 марта Энергодар также остался без электроснабжения из-за украинских обстрелов. , Позже подача электричества была восстановлена.
