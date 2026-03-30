Понедельник, 30 марта 2026, 11:07 мск

Энергодар вновь обесточен из-за обстрела ВСУ

Энергодар в Запорожской области остался без света после очередного артиллерийского удара ВСУ по городу – спутнику Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава Энергодара Максим Пухов.

«Очередной артиллерийский удар по Энергодару. Отключено электроснабжение», – написал он в своем телеграм-канале.

Глава города добавил, что характер повреждений электротехнического оборудования уточняется.

29 марта Энергодар также остался без электроснабжения из-за украинских обстрелов. , Позже подача электричества была восстановлена.

Энергодар, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

