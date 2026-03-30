ВСУ второй день подряд атакуют дронами промпредприятие в Тольятти

Тольятти второй день подряд подвергся атаке украинских беспилотников. Под ударом вновь оказалось одно из промышленных предприятий города, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Сегодня рано утром вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Тольятти», – написал глава региона в Max.

Федорищев уточнил, что жертв нет, жилые дома и социальные объекты не пострадали. На месте работают оперативные службы.

Ночью в Самарской области объявлялась угроза атаки БПЛА и вводились ограничения в аэропорту Самары.

Накануне Федорищев уже сообщал об атаке вражеских дронов на промпредприятие в Тольятти. Какой завод подвергся нападению, он не уточнил. Тогда также обошлось без пострадавших.

Самара, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube