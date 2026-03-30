ВСУ массово атаковали ЛНР дронами: ранены три сотрудника Алчевского меткомбината

Луганская народная республика в ночь на 30 марта подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Под удары ВСУ попали Алчевск, Луганск, Антрацитовский, Славяносербский и Перевальский округа. Ранения получили три работника Алчевского металлургического комбината, один из них находится в реанимации. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, меткомбинат получил серьезные повреждения, частично разрушено промышленное оборудование.
Кроме того, были нанесены удары по нескольким подстанциям. В результате воздушной атаки ВСУ произошло аварийное отключение абонентов в семи муниципальных округах, уточнил Пасечник.
«Ремонтные работы затруднены из-за опасности повторных ударов. По мере возможности энергетики приступят к восстановлению», – добавил руководитель ЛНР.
Пасечник отметил, что избежать более серьезных последствий удалось благодаря слаженной работе ПВО и мобильных огневых групп, выполняющих задачи на территории ЛНР.
