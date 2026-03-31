ВСУ вновь атаковали Ленобласть: ранены дети, повреждены порт Усть-Луга и жилые дома

Ленинградская область ночью снова подверглась массированной атаке украинских беспилотников. К шести часам утра над регионом было уничтожено 38 дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Обломки БПЛА упали в поселке Молодцово Кировского района. Пострадали двое детей и взрослый.

«Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых – дети. Угрозы жизни нет. Пострадавшим оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга», – написал глава региона в Max. Позже он уточнил, что пострадавшим госпитализация не потребовалась, после оказания необходимой помощи их отпустили домой.

По данным губернатора, в поселке Молодцово повреждено остекление в трех жилых домах (порядка 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, находящимся на капремонте. Также устранены возгорания в районе гаражей и котельной.

Повреждения зафиксированы и в порту Усть-Луга, который уже подвергался атакам дронов ВСУ в конце марта.

Петербургский аэропорт Пулково вернулся к штатной работе, сообщили в воздушной гавани. На данный момент задержан вылет более 40 рейсов, ещё 25 отменено. Ночью в Пулково действовали ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за атаки БПЛА.

По информации Минобороны РФ, за минувшую ночь силы ПВО нейтрализовали 92 вражеских беспилотника самолетного типа над 12 российскими регионами. БПЛА были сбиты над Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областями, а также над Московским регионом.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

