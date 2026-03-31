Вторник, 31 марта 2026, 11:21 мск

В Тюмени мать и дочь пытались поджечь военкомат

В Тюмени суд отправил по арест двух женщин, которые пытались сжечь военкомат.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, подозреваемые – мать и дочь 67 и 40 лет, соответственно. 28 марта он пытались поджечь военкомат, и теперь им предъявлено обвинение в попытке совершения террористического акта группой лиц по предварительному сговору.

По решению суда одна из них будет находиться под арестом до 27 мая. Вторую женщину, с учетом состояния здоровья, на тот же срок отправили под домашний арест. Постановления суда пока не вступили в законную силу.

Тюмень, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

