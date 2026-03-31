В Тыве двухлетний ребенок засунул спицы в розетку

В республике Тыва двухлетняя девочка чудом осталась жива после того, как засунула железные спицы бабушки в розетку.
Как сообщает пресс-служба республиканской полиции, 28 марта в больницу города Шагонар поступила маленькая девочка с электротравмой, а также ожогом обоих рук и лица 2-3 степеней.
В ходе разбирательства выяснилось, что девочка, оставшись без присмотра взрослых на несколько минут, вставила металлические спицы в розетку удлинителя, подключённого к сети.
В момент происшествия мать находилась в ванной комнате, а за ребенком присматривала бабушка, которая ненадолго отлучилась на кухню.
В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она получает необходимое лечение.
В отношении матери девочки сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Москва, Елена Васильева
© 2026, РИА «Новый День»