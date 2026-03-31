Глава Минобороны Израиля: все дома в ливанских деревнях вблизи израильской границы будут снесены

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что все дома в ливанских деревнях вблизи израильской границы будут снесены «как в Рафахе и Бейт-Хануне», имея в виду районы сектора Газа, где Армия обороны Израиля проводила масштабные сносы домов во время войны.

Газета Haaretz сообщает, что около 600 000 жителей, эвакуированных из южного Ливана, не смогут вернуться до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность жителей северного Израиля. Издание также заявило, что Армия обороны Израиля создаст буферную зону в этом районе и будет поддерживать контроль до реки Литани.

Тель-Авив, Елена Васильева

