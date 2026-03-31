На заводе в Нижнекамске прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Нижнекамске произошел взрыв на заводе, после чего возник пожар. Предварительно, несколько человек пострадали. На месте работают экстренные службы.

ЧП произошло на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Пожар распространился на площади 1,5 тысяч квадратных метров, также в здании горит насосная установка.

По предварительной информации, 13 человек получили различные травмы, семерых пострадавших госпитализировали.

«К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние», – говорится в сообщении компании. Предположительно, причиной возгорания является сбой в работе оборудования.

Как передает РИА «Новости», Минэкологии Татарстана и региональное управление Роспотребнадзора планируют взять пробы на месте ЧП.

Казань, Зоя Осколкова

