В Амурской области грузовик с людьми провалился под лед

В Амурской области грузовик с людьми провалился под лед. Проводится поисково-спасательная операция. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел на Зейском водохранилище. «Предварительно, в машине находились три человека, их местонахождение устанавливается», – говорится в сообщении.

Кроме того, в том же месте под лед ушел погрузчик, однако его водитель успел выбраться из кабины.

«Водители транспортных средств нарушили правила безопасности, установленные законодательством, которые запрещают выезд техники на лед вне переправ, – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС РФ по Амурской области Александр Коваленко. – В настоящее время по факту происшествия проводятся оперативно-следственные мероприятия».

Благовещенск, Зоя Осколкова

