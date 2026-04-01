В Новосибирской области сложилась напряженная ситуация с распространением бешенства

В Новосибирской области складывается напряженная ситуация с распространением бешенства. Об этом сообщает управление ветеринарии региона.

С начала 2026 года зарегистрирован 71 случай по бешенству, 49 из них находятся в режиме карантина. В 2025-2026 годах сохраняется высокая роль лис как основного носителя заболевания, однако наблюдается значительное увеличение числа случаев среди домашних животных, уточнили в ведомстве.

В управлении обратили внимание, что в настоящее время регион имеет «неопределенный статус, с вакцинацией по пастереллезу, что ранее привело к массовому забою крупного рогатого скота в регионе.

«В настоящее время ситуация находится под полным контролем… угрозы для жизни и здоровья населения нет. Продукция животного происхождения, поступающая в торговую сеть, проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и является безопасной для потребителей», – заверили в ведомстве.

Новосибирск, Анастасия Смирнова

