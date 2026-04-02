ВСУ убили дронами 14 лошадей на ферме в Запорожье

В Запорожской области ВСУ атаковали беспилотниками конную ферму. В результате погибли 14 лошадей. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Не менее десяти БПЛА самолетного типа атаковали конную ферму в Акимовском муниципальном округе. Это целенаправленная массированная атака на гражданское предприятие. В результате прямых попаданий и последовавшего за ними крупного пожара погибли 14 лошадей», – написал глава региона в своем канале Мах.

Выжить удалось лишь трем животным. Балицкий пообещал оказать помощь пострадавшему предприятию.

«Это очередное военное преступление показывает истинное лицо противника, которому не жаль ни детей, ни стариков, ни даже животных, которые никак не могут быть военной целью. Такие «перемоги» у противника, такие достижения в военной тактике и, соответственно, такие доклады ради получения иностранного оружия у Европы», – подчеркнул губернатор.

Мелитополь, Зоя Осколкова

