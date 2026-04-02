Пермских чиновников обвинили в крупном мошенничестве с деньгами для СВО

Сотрудники администрации Кировского района Перми попались на мошенничестве на 11 миллионов рублей. Их обвинили в махинациях при привлечении граждан к участию в специальной военной операции. Об этом сообщили в краевом управлении ФСБ России.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что чиновники, представляя в органы местного самоуправления ложные и недостоверные сведения о содействии в привлечении граждан к участию в СВО, похитили бюджетные средства на сумму более 11,2 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Чиновникам предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Расследование продолжается.

Пермь, Наталья Петрова

