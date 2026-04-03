Семь вагонов поезда Москва – Челябинск сошли с путей под Ульяновском

В Ульяновской области сошли с рельсов семь вагонов пассажирского поезда №302 Москва – Челябинск, сообщили в РЖД.

ЧП произошло в 06:26 мск в районе станции Бряндино. По информации СМИ, в поезде находились 415 пассажиров. Всего в составе было 15 вагонов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Информация о пострадавших уточняется. К месту происшествия вызваны оперативные службы. Движение на участке приостановлено. «Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. Причины происшествия устанавливаются», – говорится в сообщении РЖД.

В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова, добавили в компании.

Обновлено. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выехал на место происшествия. Об этом глава региона сообщил в Max. Туда также направлены бригады скорой помощи и медицины катастроф. Обстоятельства ЧП выясняются, добавил он.

Ульяновск, Наталья Петрова

