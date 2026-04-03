В Ленинградской области двух человек госпитализировали после атаки БПЛА

Средства противоздушной обороны в течение ночи сбили семь украинских беспилотников над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По предварительной информации, обломки БПЛА упали во Всеволожском районе.

В результате атаки в промзоне поселка имени Морозова повреждена кровля неэксплуатируемого здания, уточнил глава региона. Два человека госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Режим беспилотной опасности в регионе ввели в 2:47 мск и отменили в 6:04 мск. Ночью в петербургском аэропорту Пулково вводили ограничения на полеты. Воздушная гавань возобновила работу в 5:58 мск, сообщила Росавиация.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube