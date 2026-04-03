Автобус с детьми перевернулся под Саратовом: пострадали 10 человек

Автобус с детьми опрокинулся в Саратовской области. В результате ДТП погиб водитель, пострадали 10 человек. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Бусаргин. Ранее в региональном полицейском главке сообщали, что после аварии в больницу доставили четверых детей и двоих взрослых.

В автобусе находились 23 ребенка и двое взрослых, уточнил глава региона. Дети ехали из Ершова на экскурсию в Пензу. Пострадавшим оказывается необходимая помощь в центральной районной больнице Петровска, добавил Бусаргин. Для родителей детей, находившихся в автобусе, открыта «горячая линия».

Позднее в Минздраве РФ уточнили, что с места ДТП с автобусом в больницы эвакуированы девять пострадавших, в том числе восемь детей. «Есть пострадавшие в тяжелом состоянии», – сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов журналистам.

По данным полиции, ДТП произошло около 10 часов утра в Петровском районе вблизи села Новозахаркино. Автобус Hyundai съехал и дороги и опрокинулся в кювет. Предварительно, водителю стало плохо за рулем.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Саратов, Наталья Петрова

