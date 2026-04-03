В Нижегородской области удары дронов повредили инженерные коммуникации

В Нижегородской области из-за атаки беспилотников повреждены инженерные коммуникации. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Средства противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА в Приокском и Кстовском районах Нижнего Новгороде. В результате падения обломков в муниципальном округе город Бор «имеются повреждения инженерных коммуникаций и остекления нескольких жилых домов».

Глава региона уточнил, что пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.

«Беспилотная опасность в настоящий момент сохраняется», – добавил Никитин.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube