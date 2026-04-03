В Крыму разбился истребитель Су-30: экипаж выжил

Минобороны России сообщило о крушении в Крыму истребителя Су-30, экипаж успел катапультироваться и выжил.

По данным ведомства, самолет потерпел аварию в пятницу около 11:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Су-30 выполнял полет без боекомплекта.

Экипаж самолета катапультировался и эвакуирован наземной поисково-спасательной группой, угрозы жизни летчикам нет, отметили в Минобороны.

Напомним, 31 марта в Крыму разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Погибли все 29 человек, находившиеся на борту транспортника: 23 пассажира и шесть членов экипажа, сообщало военное ведомство. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов (ст. 351 УК РФ). В Минобороны назвали предварительной причиной катастрофы техническую неисправность, отметив, что поражающего воздействия по самолету не было. По данным СМИ, Ан-26 столкнулся со скалой. Авиакатастрофа произошла в Бахчисарайском районе.

