КСИР сообщает, что сбиты два американских F-35

Иранские военные заявили о сбитии двух американских истребителей, в том числе F-35, над центральной частью Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР), в частности, заявил, что истребитель F-35 был сбит его системами ПВО, и пилот, скорее всего, не выжил, говорится в заявлении, опубликованном информационным агентством Mehr.

Иран заявил, что также атаковал вражеский истребитель над островом Кешм в Ормузском проливе, но американские военные опровергли это утверждение как ложное. По их словам, таких «сбитий» уже было «не меньше, чем полдюжины».

Вчера вечером Дональд Трамп похвастался атакой на самый высокий мост в Иране и предупредил, что следующими целями станут электростанции, поскольку США усиливают свои атаки.

«Американские военные еще даже не начали уничтожать то, что осталось в Иране. Дальше мосты, потом электростанции», – написал Трамп в социальных сетях.

Тегеран, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube