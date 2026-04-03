Двух жителей Ростова задержали за подготовку теракта на электроподстанции

ФСБ сообщила о задержании двух жителей Ростова-на-Дону за планирование поджога электроподстанции в городе Батайске Ростовской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном главке спецслужбы. Поджог мог привести к человеческим жертвам и отключению электричества у 40 тыс. человек, заявили в УФСБ по региону.

По данным спецслужбы, двое безработных ростовчан получили задание от анонимного пользователя Telegram поджечь электроподстанцию в Батайске. Совершить преступление мужчины не смогли, так как их задержали сотрудники правоохранительных органов. Дома у задержанных обнаружили и изъяли инструменты и химические вещества для поджога электроподстанции. По данному факту возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

До этого фигуранты подожгли вышку сотовой связи в Ростове-на-Дону. Им вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Суд избрал для обоих подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

