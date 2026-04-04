В Таганроге один человек погиб и четверо пострадали во время ночной атаки ВСУ

Минувшей ночью в Ростовской области в результате атаки со стороны Украины один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В общей сложности за ночь система ПВО перехватила 85 вражеских дронов.

«Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла трагические последствия. В Таганроге – один человек погиб, четверо пострадали – трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства. Пострадавшие получили серьезные ранения, по оценкам медиков состояние троих тяжелое», – написал глава региона в своем канале в Max.

Кроме того, в результате ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Произошел пожар на территории складских помещений логистической компании. На местах работают экстренные службы.

Дроны ВСУ были уничтожены в акватории Таганрогского залива Азовского моря, в Чертковском и Шолоховском районах области. Падение обломков привело к возгоранию на иностранном сухогрузе, который находился в нескольких километрах от береговой линии.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ночью Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на прием и отправку самолетов из аэропортов Самары, Калуги, Пензы, Саратова и Ульяновска.

Москва, Зоя Осколкова

