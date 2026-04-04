В Иркутской области пьяная женщина сбила четырех подростков на переходе

В Братске автомобиль сбил людей на пешеходном переходе. Выяснилось, что за рулем машины находилась женщина в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

18-летний юноша и три девушки в возрасте 16-17 лет переходили дорогу, когда на них наехал автомобиль «Тойота Спринтер». «Водитель находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, двоих госпитализировали с различными травмами.

Проведенное медицинское освидетельствование водителя показало, что концентрация алкоголя в 4,5 раза превышает допустимое значение. По факту произошедшего проводится проверка.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube