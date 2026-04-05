В Азовском море затонул сухогруз с пшеницей

В Азовском море затонул сухогруз, один человек погиб, двое пропали без вести. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В акватории Азовского моря потерпело крушение судно типа «Волго-Балт», следовавшее с грузом пшеницы. Экипаж покинул борт и смог добраться до берега Херсонской области», – написал глава региона в мессенджере Max.

Старший помощник капитана погиб. Местонахождение еще двух членов экипажа остается неизвестным.

Девять человек обнаружили на берегу в Херсонской области. «Первыми помощь оказали местные жители – встретили экипаж и помогли на берегу до прибытия служб», – добавил Сальдо.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводятся следственные мероприятия.

Мелитополь, Зоя Осколкова

