ВСУ ударили по шахте в ЛНР, под землей заблокирован 41 горняк

ВСУ сегодня ночью атаковали территорию шахты «Белореченская» в Луганской народной республике. Повреждения получила электроподстанция, в результате чего 41 работник шахты остается под землей. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей. С ними уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть», – написал руководитель региона в Max.

Предпринимаются меры по спасению горняков и подключению шахты к электроснабжению, добавил Пасечник.

По поручению главы региона на месте происшествия координируют действия первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин и министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко.

Луганск, Наталья Петрова

