ВСУ ударили по шахте в ЛНР, под землей заблокирован 41 горняк

ВСУ сегодня ночью атаковали территорию шахты «Белореченская» в Луганской народной республике. Повреждения получила электроподстанция, в результате чего 41 работник шахты остается под землей. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей. С ними уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть», – написал руководитель региона в Max.
Предпринимаются меры по спасению горняков и подключению шахты к электроснабжению, добавил Пасечник.
По поручению главы региона на месте происшествия координируют действия первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин и министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко.
Луганск, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»