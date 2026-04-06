В Германии упавшим древом во время Пасхи убило трех человек

В воскресенье в северной Германии во время пасхальной охоты за яйцами три человека, в том числе 10-месячная девочка, погибли в результате того, что сильный ветер повалил дерево, сообщила полиция.

Около 50 человек из расположенного неподалеку жилого комплекса для молодых матерей, беременных женщин и детей собирались на мероприятие в лесу недалеко от города Сатрупхольм примерно в 11 часов утра, когда на группу упало 30-метровое дерево, говорится в заявлении полиции.

Четыре человека оказались зажаты под деревом. 21-летней женщине и 16-летней девушке оказали первую помощь сотрудники экстренных служб, но они скончались на месте происшествия, а 10-месячная дочь женщины умерла позже в больнице. Еще одна 18-летняя девушка получила серьезные травмы и была доставлена ​​в больницу вертолетом.

Берлин, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube