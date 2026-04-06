Значительная часть Запорожской и Херсонской областей остается без света

Значительную часть Запорожской области осталась без электричества из-за аварийных отключений. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме», – уточнил глава региона в Max.

Балицкий добавил, что «критическая инфраструктура в рабочем режиме». Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

В Минэнерго региона сообщили, что отключение электроснабжения в Запорожской области произошло из-за проблем в системе энергоснабжения соседних регионов. «Специалисты выполняют комплекс мероприятий, направленных на оперативное восстановление функционирования энергосистемы», – отметили в ведомстве.

В соседней Херсонской области из-за аварии подача электроэнергии частично или полностью приостановлена в 13 округах, заявили в «Херсонэнерго». Глава региона Владимир Сальдо сообщал, что энергетики ведут аварийно-восстановительные работы в Херсонской и Запорожской областях.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube