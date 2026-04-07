Дрон ВСУ ударил по школе в Запорожской области: ранены пятеро детей

Украинский беспилотник нанес удар по школе в Запорожской области во время занятий. Пострадали пятеро детей и один взрослый. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Общеобразовательная школа в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа атакована БПЛА противника. Известно о шести пострадавших, из которых пятеро – дети», – написал глава региона в Max.

Пострадавших детей оперативно доставили в медицинское учреждение, добавил Балицкий.

Источник ТАСС ранее сообщал об артиллерийском обстреле школы в Великой Знаменке со стороны Украины. На момент атаки в школе находились дети. Со ссылкой на оперативные службы указывалось, что пострадали около 10 человек.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube