Двое искателей металлолома погибли в заброшенной шахте в Приамурье

В Амурской области два человека погибли в заброшенность шахте. По словам выжившего, они хотели достать металлолом.

Инцидент произошел в поселке Токур Селемджинского района. Три человека забрались в неэксплуатируемую штольню. В результате обрушения двое из них получили травмы, третьему удалось выбраться на поверхность.

«Это шахта, там раньше добывали золото. Не эксплуатируется уже очень давно, более 10 лет. Трое мужчин, простые граждане несанкционированно туда проникли. Из объяснения выжившего следует, что хотели снять металлический кабель», – сообщили РИА «Новости» в прокуратуре региона.

При проведении поисковых работ сотрудниками МЧС России обнаружены и подняты на поверхность тела двух погибших. Следствие проводит проверку.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube