В результате атаки ВСУ на Луганск ранены три человека

ВСУ в ночь на среду совершили массированную атаку беспилотниками на Луганск. Пострадали три мирных жителя, повреждены жилые дома. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Вражеские дроны нанесли удар по многоквартирным домам и частному сектору в Артемовском районе города. «К сожалению, не обошлось без пострадавших, ранены три человека. Они оперативно доставлены в больницу, медики оказывают необходимую медицинскую помощь», – написал глава региона в Max.

Пасечник добавил, что остальные жители поврежденных домов эвакуированы, среди них – ребенок.

Возникшие после атаки возгорания ликвидированы. Местные власти окажут помощь в закрытии теплового контура в пострадавших от налета БПЛА домах, заверил глава региона.

Луганск, Новый День, Наталья Петрова

