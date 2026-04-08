В Астраханской области бродячие собаки искусали сбежавшую из детсада 2-летнюю девочку

Следственные органы в Астраханской области возбудили уголовное дело в связи с ненадлежащим присмотром за ребенком в детском саду. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 7 апреля в селе Черный Яр Астраханской области двухлетняя девочка, оставшись без присмотра воспитателя детсада, сбежала из дошкольного учреждения через незапертую калитку и направилась в расположенный неподалеку парк. Там на ребенка напали бродячие собаки. Девочка получила укушенные раны туловища и была доставлена в медучреждение. Затем пострадавшую направили для дальнейшего лечения в областную детскую клиническую больницу Астрахани.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий, способствовавших произошедшему», – говорится в сообщении.

В ходе расследования будут оценены действия должностных лиц, ответственных за отлов и изоляции безнадзорных животных и за обеспечение безопасности детей в дошкольном учреждении.

Астрахань, Наталья Петрова

