Более 50 жителей Нижегородской области отравились водой: возбуждено уголовное дело

Более 50 жителей города Урень Нижегородской области обратились к медикам с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщил глава Уренского муниципального округа Сергей Бабинцев. Люди почувствовали себя плохо после употребления некипяченой водопроводной воды. Детсады и школы в городе приостановили работу как минимум до четверга.

По словам главы округа, первые сообщения об обращении жителей в центральную больницу города с кишечной инфекцией стали поступать вечером 5 апреля.

«Всего обратилось в больницу 54 человека. Госпитализированы пять человек, из них четверо детей. Все они находятся в средней тяжести прохождения этого заболевания», – заявил Бабинцев каналу «Наш регион ТВ» (цитата по «Интерфаксу»).

Причиной отравления жителей Уреня стал норовирус второй группы, уточнил он.

Во всех скважинах города были взяты пробы воды, однако в них не обнаружили патогенную микрофлору и вирусы, рассказал глава округа. По его словам, вся картина указывает на то, что произошло однократное попадание паводковых либо сточных вод в водопровод. «Источник этого попадания пока не найден», – добавил он.

Бабинцев также сообщил, что в ближайшее время будут заключены контракты на промывку водопровода. В городе началась профилактическая вакцинация от гепатита А, а в торговые сети дополнительно поставлена бутилированная вода. «Поэтому надеюсь, что мы путем принятия таких срочных мер локализовали эту вспышку норовируса», – добавил он.

По факту госпитализации людей с признаками отравления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает региональное управление СК РФ. Со слов госпитализированных, все они употребляли сырую воду из системы централизованного холодного водоснабжения, отметили в ведомстве.

Роспотребнадзор начал санитарно-противоэпидемические мероприятия в Урени после вспышки кишечной инфекции. Специалисты ведут постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды. Горожанам рекомендовано использовать для питья бутилированную или кипяченую воду.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

