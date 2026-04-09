Херсонская и Запорожская область частично обесточены

Все муниципальные округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Max. Причины отсутствия электроснабжения он не назвал.

По словам Сальдо, энергетики и аварийные службы «уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома».

Отключения электричества произошли и в соседней Запорожской области. Без света остались Мелитополь и Энергодар.

Глава Мелитополя Сергей Золотарев сообщил, что около 6 часов утра произошла авария на магистральных сетях, в результате чего без электричества осталась часть Запорожской области, в том числе населенные пункты городского округа Мелитополь. Аварийные бригады работают над устранением аварии, добавил он.

В Энергодаре социальные объекты переведены на работу от резервных дизель-генераторов, сообщил мэр Максим Пухов в своем телеграм-канале. Энергетики выясняют причины отключения электричества, отметил он.

Вечером 8 апреля Херсонская и Запорожская области частично остались без света из-за дефицита мощности в энергетической системе. По данным «Херсонэнерго», подача электричества была приостановлена полностью или частично в Новотроицком, Чаплынском, Ивановском, Верхнерогачикском, Горностаевском и Каховском округах. Кроме того, были обесточены ряд населенных пунктов Запорожской области, включая Мелитополь. В региональном Минэнерго назвали причиной отключений острый дефицит мощности в энергосистеме, вызванный регулярными повреждениями энергетического оборудования в результате атак ВСУ.

Геническ, Наталья Петрова

