Курган остался без воды из-за аварии

В Кургане несколько микрорайонов и пригород остались без воды из-за аварии на очистных сооружениях. Как сообщает пресс-служба поставщика ресурса – ООО «Водный союз» – на очистных сооружениях водопровода центра города произошла нештатная ситуация. Сейчас без холодного водоснабжения – микрорайоны и поселки «варгашинской линии» (микрорайоны Керамзитный, Глинки, Затобольный, Утяк, Теплый стан, поселки Придорожный, Лесной и Смолино).

В центре города понижено давление в сети ХВС. Это значит, что до верхних этажей многоквартирных домов вода может не доходить.

«Водный союз» уточняет, что специалисты компании уже работают на месте. О сроках восстановления подачи воды будет сообщено дополнительно.

Жители Кургана сообщают, что помимо холодной воды в кранах нет и воды горячей. Отключения затронули не только жилой сектор, но и социальные объекты, в том числе школы.

Курган, Елена Васильева

