ФСБ задержала в Приморье спонсора ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали в Приморском крае 28-летнего местного жителя по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины и госизмене. Об этом сообщила пресс-служба Антитеррористической комиссии Приморья.

По данным ведомства, фигурант неоднократно приобретал виртуальную валюту иностранных интернет-мессенджеров, которую отправлял на приобретение экипировки и средств поражения ВСУ.

Мужчине вменили ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Отмечается, что задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по уголовному делу продолжаются.

Владивосток, Наталья Петрова

