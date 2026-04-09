ФСБ задержала в Приморье спонсора ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали в Приморском крае 28-летнего местного жителя по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины и госизмене. Об этом сообщила пресс-служба Антитеррористической комиссии Приморья.
По данным ведомства, фигурант неоднократно приобретал виртуальную валюту иностранных интернет-мессенджеров, которую отправлял на приобретение экипировки и средств поражения ВСУ.
Мужчине вменили ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Отмечается, что задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по уголовному делу продолжаются.
Владивосток, Наталья Петрова
