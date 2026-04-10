В Херсонской области погиб подросток, подорвавшись на мине ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о гибели подростка в Алешкинском муниципальном округе региона в результате наезда мопеда на украинскую мину.

«В селе Костогрызово Алешкинского МО при наезде мопеда на мину погиб мальчик 2011 года рождения», – написал он в Мах.

Кроме того, Сальдо сообщил, что в селе Новая Маячка Алешкинского округа в результате удара вражеского беспилотника ранены двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы.

Также ударами БПЛА повреждены Дом культуры в Приветном, склад в Старолукьяновке, легковой автомобиль на участке между Костогрызово и Подами, добавил глава региона.

Геническ, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube