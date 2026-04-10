11 человек пострадали при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе

Мощный взрыв прогремел на складе с пиротехническими изделиями в центре Владикавказа. В результате ЧП, по последним данным, пострадали 11 человек, в том числе ребенок. Четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло. Следователи начали проверку после инцидента.

По информации главы региона, взрыв произошел в складских помещениях на Партизанском переулке. После взрыва начался пожар. На месте ЧП работают экстренные службы, следователи, а также представители республиканской власти и руководство Владикавказа.

Как сообщил Меняйло, двоих пострадавших доставили в больницу скорой помощи, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Семерых госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу, состояние троих из них также крайне тяжелое. Пострадавший ребенок госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу, его состояние стабильное.

Следователи начали проверку после взрыва на складе пиротехники, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

«Следственными органами СК России проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении.

Обновлено. В управлении МЧС по Северной Осетии уточнили, что площадь обрушения конструкций при взрыве составила 800 кв. м. Площадь пожара оценивается в 750 кв. м. На месте происшествия работают 63 специалиста МЧС и 18 единиц техники.

Владикавказ, Наталья Петрова

