Сотрудник мэрии Мариуполя задержан за работу на спецслужбы Украины

ФСБ сообщила о задержании сотрудника администрации города Мариуполя в Донецкой народной республике по подозрению в государственной измене.
По данным ведомства, чиновник по собственной инициативе установил контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram и передавал им данные о местах дислокации подразделений российской армии на территории Мариупольского муниципального округа.
Сотрудник горадминистрации был задержан и помещен под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ведется следствие.
Москва, Наталья Петрова
