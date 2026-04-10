Сотрудник мэрии Мариуполя задержан за работу на спецслужбы Украины

ФСБ сообщила о задержании сотрудника администрации города Мариуполя в Донецкой народной республике по подозрению в государственной измене.

По данным ведомства, чиновник по собственной инициативе установил контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram и передавал им данные о местах дислокации подразделений российской армии на территории Мариупольского муниципального округа.

Сотрудник горадминистрации был задержан и помещен под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ведется следствие.

Москва, Наталья Петрова

