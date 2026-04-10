В Ростовской области произошел взрыв в шахте: один человек погиб и еще один ранен

В Ростовской области произошел взрыв в шахте, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные экстренных служб региона.
Согласно предварительным данным, в шахте Шерловская-Наклонная произошла непроизвольная детонация при подготовке взрывных работ.
«На поверхность подняли одного погибшего и еще одного человека в тяжелом состоянии. Обрушений нет», – уточняется в публикации.
Технологический процесс не нарушен.
Ростов-на-Дону, Анастасия Смирнова
