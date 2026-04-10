Пятница, 10 апреля 2026, 19:10 мск

В Ростовской области произошел взрыв в шахте: один человек погиб и еще один ранен

В Ростовской области произошел взрыв в шахте, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные экстренных служб региона.

Согласно предварительным данным, в шахте Шерловская-Наклонная произошла непроизвольная детонация при подготовке взрывных работ.

«На поверхность подняли одного погибшего и еще одного человека в тяжелом состоянии. Обрушений нет», – уточняется в публикации.

Технологический процесс не нарушен.

Ростов-на-Дону, Анастасия Смирнова

