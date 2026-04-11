В ДНР при ударе беспилотника ВСУ ранены пять человек

В городе Ясиноватая в ДНР в результате атаки украинского беспилотника пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Александр Пеняев.

«Сегодня в результате сброса и детонирования БПЛА повреждены четыре жилых дома в городе Ясиноватая, пострадали мирные жители: мужчины 1961, 1970 годов рождения, женщины 1994, 1967, 1941 годов рождения», – написал Пеняев в своем телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что все пострадавшие получают медицинскую помощь.

По данным управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, вражеский БПЛА-камикадзе атаковал Ясиноватую в 03:25.

Ясиноватая, Наталья Петрова

