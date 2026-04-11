В Херсонской области при ударе БПЛА по такси погибли два человека

В Херсонской области в результате удара украинских беспилотников по нескольким автомобилям два человека погибли, еще двое ранены. ВСУ совершили атаку в Любимовке Каховского муниципального округа. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.

Дрон ударил по машине такси. В результате атаки две женщины погибли, таксист был ранен, уточнил чиновник. «Также произошло попадание в другую гражданскую машину, в которой водитель получил ранения. Еще две машины пострадали, но люди остались живы», – написал Филипчук в своем телеграм-канале.

Как отметил глава округа, удар ВСУ по мирным жителям Любимовки накануне праздника Пасхи говорит о том, что у «укрофашистов нет ничего святого». Прицельный удар противника накануне пасхального перемирия – это «привычный способ действий» для киевского режима, добавил он.

Филипчук выразил соболезнования близким погибших и заверил, что власти окажут пострадавшим необходимую помощь.

Геническ, Наталья Петрова

