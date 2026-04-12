Шедший из России сухогруз задержан властями Швеции

Береговая охрана Швеции в воскресенье задержала в Балтийском море грузовое судно Hui Yuan под флагом Панамы, которое следовало из России в испанский Лас-Пальмас. Об этом сообщило общественное телевидение SVT.

Береговая охрана заподозрила балкер в нарушении экологического кодекса Швеции. Накануне самолеты береговой охраны, осуществлявшие мониторинг Балтийского моря, обнаружили, что с судна сбрасывают в море остатки угля. По информации SVT, летчики заметили, как экипаж сухогруза мыл палубу, из-а чего угольная пыль попадала в воду.

Как заявил представитель береговой охраны, сухогруз не относится к «российскому теневому флоту» и не подпадает под действие рестрикций. Его задержание стало частью новой стратегии по повышению безопасности на море и защиты окружающей среды.

Сейчас судно стоит на якоре у берегов Истада на юге Швеции. В воскресенье утром сотрудники береговой охраны поднялись на борт для проведения досмотра. Начато предварительное расследование возможных нарушений экологических норм.

Стокгольм, Наталья Петрова

