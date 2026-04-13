Девочка попала в больницу с тяжелыми травмами после нападения собак

В поселке Диксон на севере Красноярского края стая бродячих собак едва не растерзала пятилетнюю девочку. Ребенок госпитализирован с серьезными травмами. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Инцидент произошел на детской площадке во дворе дома по улице Водопьянова, куда отец отвел дочь поиграть. Мужчина отлучился в магазин на несколько минут, а когда вернулся, ребенка на площадке не было, сообщила региональная прокуратура. Оказалось, что на девочку напала стая бездомных собак. Проезжавший мимо местный житель отогнал псов и вызвал отца. Ребенок получил серьезные травмы в области головы и конечностей. После оказания первой помощи в амбулатории девочку санитарной авиацией доставили в межрайонную больницу.

По факту нападения собак на девочку возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«В рамках расследования будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, и дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова и содержания безнадзорных животных», – отметили в ведомстве.

В свою очередь, прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с нападением бродячих собак на ребенка и контролирует расследование уголовного дела о халатности. В ведомстве напомнили, что в 2024 годе по иску прокуратуры суд обязал местную администрацию организовать отлов безнадзорных животных, включая в Диксоне, но решение суда исполнено не было. В феврале 2026 года по требованию прокуратуры в бюджете муниципалитета были выделены ассигнования, организованы конкурсы на отлов бродячих собак.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube