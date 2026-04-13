В Дагестане спасли мать с ребенком, которых накрыло лавиной

Спасатели извлекли из-под снежного завала живыми женщину и ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Они пробыли под снегом более 8 часов. У матери диагностировали множественные переломы, ее госпитализируют, уточняет SHOT. Семилетний ребенок не пострадал.

Снежная лавина сошла на два дома в селе Шайтли Цунтинского района около 6 часов утра, сообщала региональная прокуратура. Под завалом оказались женщина и ребенок 7 лет. Надзорное ведомство проводит проверку по данному факту, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Махачкала, Наталья Петрова

