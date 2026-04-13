По делу о массовом отравлении водой в Дагестане задержан директор коммунального предприятия

В Дагестане задержан директор муниципального коммунального предприятия по уголовному делу о массовом отравлении жителей Карабудахкентского района республики. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета (СК) России.

По версии ведомства, директор водоканала Карабудахкентского района не обеспечил надлежащее качество и безопасность предоставляемых услуг водоснабжения, в результате чего в период со 2 по 4 апреля в медицинское учреждение обратились более 50 жителей района с признаками острой кишечной инфекции, часть из которых была госпитализирована.

Фигурант задержан, в суд направлено ходатайство о его аресте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Махачкала, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

