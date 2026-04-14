Отключено внешнее электроснабжение Запорожской АЭС

Внешнее электроснабжение отключено на Запорожской атомной электростанции. АЭС перешла на питание от резервных дизельных генераторов. Об этом сообщается в канале станции в Max.

«В результате действия автоматической защиты произошло отключение высоковольтной линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1». Линия «Днепровская» остается отключенной с 24 марта 2026 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с потерей внешнего электроснабжения питание собственных нужд АЭС, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Они были штатно запущены и работают в нормальном режиме.

Технологические системы ЗАЭС находятся в безопасном состоянии. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, подчеркивается в сообщении. Радиационный фон на промплощадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в норме.

Москва, Наталья Петрова

